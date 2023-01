Χαμός με παίκτη του Ολυμπιακού - "Τον θέλει η μισή Ευρώπη..." (ΦΩΤΟ)

Παπέ Σισέ: Εκτός πλάνων Μίτσελ φαίνεται ότι είναι ο Αφρικανός αμυντικός του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι θα πωληθεί, με το όνομα του Σενεγαλέζου να έχει πολλές φορές εμπλακεί σε σενάρια για ενδιαφέρον ομάδων από Ιταλία και Αγγλία, ενώ ο ο δημοσιογράφος Μάρκο Κοντέριο, ο οποίος εργάζεται στο «tuttomercatoweb» αναφέρει ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της… μισής Ευρώπης.

«Αφού ο Ολυμπιακός κράτησε τον Παπ Αμπού Σισέ το καλοκαίρι, ο Σενεγαλέζος γίγαντας θα μπορούσε πλέον να φύγει τον Ιανουάριο. Ο 27χρονος έχει προσφορές από τη μισή Ευρώπη και υπάρχει ενδιαφέρον επίσης από τη Serie A. Θα μπορούσε να γίνει ένας από τους παίκτες που θα απασχολήσουν τη μεταγραφική αγορά αυτού του μήνα», αναφέρει ο δημοσιογράφος που ειδικεύεται στις μεταγραφές για τον Παπέ Σισέ και μένει να δούμε τι θα ισχύσει.

