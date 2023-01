Μάγεψε στο ντεμπούτο του με την Νότιγχαμ ο Σκάρπα - Παραληρούν στο Νησί, τον έκαναν σύνθημα!

25 views

"Έχουμε τον Σκάρπα, τον Γκουστάβο Σκάρπα. Δεν νομίζω πως καταλαβαίνετε. Ήρθε από μακριά, είναι καλύτερος από τον Νεϊμάρ. Έχουμε τον Γκουστάβο Σκάρπα", αναφέρει το σύνθημα που ήδη έφτιαξαν οι Άγγλοι για τον Βραζιλιάνο!

Νότιγχαμ Φόρεστ - Γκουστάβο Σκάρπα: Η Φόρεστ πανηγύρισε την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη της επικρατώντας 1-0 της Σαουθάμπτον στο "Σεντ Μέρις" και μεταξύ άλλων, οι οπαδοί της Νότιγχαμ απόλαυσαν και το ντεμπούτο του Γκουστάβο Σκάρπα στην ομάδα, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να προλαβαίνει στα 20 λεπτά που έπαιξε να βγάλει μεγάλη ποιότητα στο χορτάρι.

Τα σχόλια στο twitter είναι ήδη αρκετά, ενώ στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και ένα στιγμιότυπο του Σκάρπα (σ.σ. τον οποίο θυμίζουμε ήθελε και ο Ολυμπιακός), όταν υποδέχτηκε την μπάλα με τακουνάκι και με υπέροχη αλλαγή παιχνιδιού βρήκε απέναντι τον συμπαίκτη του.

Δείτε παρακάτω την αποθέωση του Σκάρπα στα social media:

Don't mind me, just watching this Gustavo Scarpa ball on repeat all day #NFFC???????????? pic.twitter.com/GA4Zf72dg5 — Mist Rolling In Podcast (@mistrollingpod) January 5, 2023

These two appear to be inseparable. Lodi has improved since Scarpa arrived - I think they’re helping each other settle and reckon we’ll see great things from both over the coming months #NFFC https://t.co/jxnKfuoZbQ — ExecutivePrawn (@ExecutivePrawn) January 5, 2023

????????

"We've got Scarpa..

Gustavo Scarpa..

I just don't think you understand..

He came from a far, he's better than Neymar..

We've got Gustavo Scarpa.."#Scarpinha #NFFC — Andy Hiller (@Hillereal) January 5, 2023

