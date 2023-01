Επίσημο: Αυτός είναι ο διάδοχος του Φερνάντο Σάντος στην εθνική Πορτογαλίας! (ΦΩΤΟ)

Ο Ισπανός, πρώην προπονητής του Βελγίου, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ορίστηκε νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/1) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (FPF).

«Εκτιμώ τον ενθουσιασμό και τη φιλοδοξία με την οποία έλαβε ο Μαρτίνεθ την πρόσκληση», είπε ο πρόεδρος του FPF Φερνάντο Γκόμεζ σε συνέντευξη Τύπου καθώς ο Μαρτίνεθ στεκόταν δίπλα του.

«Είναι μια σημαντική στιγμή για την εθνική ομάδα»

Ο Μαρτίνεθ παραιτήθηκε από προπονητής του Βελγίου μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας ότι είχε πάρει την απόφαση να τερματίσει την εξαετή θητεία του πριν από λίγο καιρό, και θα έφευγε ακόμα κι αν οι Βέλγοι είχαν στεφθεί πρωταθλητές. Τερμάτισε μια μακρά περίοδο που ήταν επικεφαλής της ομάδας στην οποία οδήγησε το Βέλγιο στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA και στην τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 στη Ρωσία.

Ο 49χρονος Μαρτίνεθ αντικαθιστά τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος επίσης αποχώρησε από την εθνική Πορτογαλίας, μετά τον αποκλεισμό-σοκ από το Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Ο Σάντος, ο οποίος επικρίθηκε πολύ για την τακτική του, έγινε ομοσπονδικός προπονητής της Πορτογαλίας το 2014 και οδήγησε τη χώρα σε 109 αγώνες. Οι Πορτογάλοι κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016 και το εναρκτήριο Nations League της UEFA 2018-19.

Um novo ????????́???????????? ao serviço de Portugal ????????: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira



A new ???????????????????????? at ???????? service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9