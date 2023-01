"Σκάνε" εξελίξεις με Γιακουμάκη - "Χρυσή" πρόταση πάνω από 1,2 εκατ. - Στο κόλπο και από Serie A!

Γιώργος Γιακουμάκης: Εξελίξεις στην καριέρα του διεθνή Έλληνα στράικερ αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού είναι ειλημμένη η απόφασή του να αποχωρήσει από την Σέλτικ, όπου έχει χάσει φέτος τη θέση του από τον εντυπωσιακό Φουρουχάσι (15 γκολ σε 19 ματς στο πρωτάθλημα Σκωτίας).

Η ομάδα που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες και δείχνει να ενδιαφέρεται "ζεστά" για τον Γιώργο Γιακουμάκη είναι η Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς, η οποία φέρεται διατεθειμένη να του προσφέρει πολύ μεγάλο συμβόλαιο για να τον δελεάσει.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της "Express", οι Ιάπωνες θέλουν να διπλασιάσουν τις αποδοχές του Γιακουμάκη, σε σχέση με όσα εισπράττει στη Σέλτικ, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση μετακόμισής του στην Ασία, θα λαμβάνει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όπως αναφέρεται στο βρετανικό ρεπορτάζ, η Ουράβα προσφέρει και 4 εκατομμύρια λίρες στους "Κέλτες" για την μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού, για τον οποίο -την ίδια ώρα- υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον από την Γερμανία, τη Ρωσία και την Ιταλία.

Από την γειτονική χώρα γίνεται αναφορά στο ενδιαφέρον της Σαμπντόρια για τον ποδοσφαιριστή, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει πως η μεταγραφή του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό τη προϋπόθεση δανεισμού με οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που ο σύλλογος της Γένοβας παραμείνει στη Serie A.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης τη φετινή σεζόν μετράει εννέα τέρματα και μια ασίστ σε 27 συμμετοχές (1.034 λεπτά) με τη Σέλτικ, σε όλες τις διοργανώσεις. Η χρηματιστηριακή του αξία βρίσκεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

