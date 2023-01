Με όλα τα... όπλα του ο Ολυμπιακός κόντρα σε Άρη - Αυτόν επέλεξε ο Μίτσελ για φορ (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Πλήρεις και με τον Σεντρίκ Μπακαμπού στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι στην αναμέτρηση με τον Άρη για την 18η αγωνιστική της φετινής Super League.

​

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέαμπτσιουκ, Ντόι, Παπασταθόπουλο, Ροντινέι στην άμυνα, τους Εμβιλά, Χουάνγκ στο κέντρο, ενώ μπροστά τους θα βρίσκονται οι Μπιέλ, Φορτούνης, Χάμες, πίσω από τον Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα που θα έχει ο Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιέλ, Χάμες, Μπακαμπού.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #slgr #OLYARIS #Stoiximan pic.twitter.com/gIcrrcRriF