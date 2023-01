ΣΟΚ με πολύ γνωστό ξένο ποδοσφαιριστή - Υπέστη ανακοπή και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Ενόκ Μουεπού: Σοκ στην Αγγλία καθώς όπως έγινε γνωστό ο 24χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Μπράιτον υπέστη το πρωί της Κυριακής (15/1) καρδιακή προσβολή, με αποτέλεσμα να ιακομισθεί σε νοσοκομείο της πατρίδας του ώστε να εκτιμηθεί η κρισιμότητα της κατάστασης του.

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Ενόκ Μουεπού, ο οποίος κατάγεται από τη Ζάμπια, σταμάτησε πολύ πρόσφατο το ποδόσφαιρο λόγω μιας πάθησης στην καρδιά, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο οι συμπαίκτες του στην Μπράιτον θέλοντας να τον στηρίξουν πριν τον αγώνα με την Μπρέφονρντ έκαναν προθέρμανση με μπλουζάκι που έγραφαν το όνομα του και έφεραν τη φωτογραφία του.

