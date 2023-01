Αποκάλυψη στην Κολομβία για το μέλλον του Χάμες Ροντρίγκες - "Υπέγραψε προσύμφωνο!"

10 views

Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό δίνουν και παίρνουν τα τελευταία 24ωρα σχετικά με το μέλλον του Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να καταστούν σαφές με επίσημη θέση τους, πως ο Κολομβιανός δεν πρόκειται να πάει πουθενά από τον Πειραιά.

Ολυμπιακός - Χάμες Ροντρίγκες: Σήμερα (17/1), το "Semana" από την πατρίδα του επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες από το περιβάλλον του Χάμες, σύμφωνα με τις οποίες επιβεβαιώνει την παραμονή του παίκτη στον Ολυμπιακό!

"Οι πληροφορίες που έχω για τον Χάμες είναι ότι είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει κάτι με την Βάσκο ντε Γκάμα. Από δύσκολο έως ακατόρθωτο. Ο Κολομβιανός μέσος έχει τρέχον συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και περνάει καλά εκεί. Για να κλείσει το θέμα του Χάμες, υπέγραψε προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό που του δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνει έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του, κάτι που σχεδόν θεωρείται δεδομένο ότι μόλις τελειώσει η τρέχουσα σεζόν, θα ανακοινωθεί η επέκταση για την επόμενη σεζόν. Είναι επίσης ξεκάθαρο μεταξύ των δύο πλευρών ότι το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό είναι σοβαρό", υποστήριξε συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Χόρχε Νικόλα.

Revelan la decisión de James Rodríguez sobre su contrato con Olympiacos; ven “imposible” que la cambie https://t.co/242CS6qETS — Revista Semana (@RevistaSemana) January 17, 2023

