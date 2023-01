Ασταμάτητος ο γιος του Μαρσέλο - Σκοράρει κατά ριπάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με πρωταγωνιστή τον μεγάλο γιο του Μαρσέλο, η Κ14 της Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 5-2 στο ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Η αναμέτρηση έγινε στο προπονητικό κέντρο των «ροχιμπλάνκος» και ο 13χρονος Έντσο Άλβες ήταν ο πρωταγωνιστής στην επιβλητική νίκη της Ρεάλ.

Ο γιος του Βραζιλιάνου αμυντικού του Ολυμπιακού αγωνίζεται ως επιθετικός και χρειάστηκε είκοσι λεπτά για να στείλει τρεις φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν ο Έντσο έχει βάλει 19 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Έχει, επίσης, και τέσσερις ασίστ σε εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος.

⚽️ Enzo Alves. His second goal of the game & 18th goal this season.



????️ Bryan Bugarín. 4 assists this season.



Great work from Manu Romero



Atlético Madrid 1-2 Infantil A. pic.twitter.com/fCckUrTZSK