Νέο "επεισόδιο" με Γιακουμάκη - Με ποια ομάδα συζητάει η Σέλτικ - Σίριαλ η μεταγραφή του (ΦΩΤΟ)

Ουί Τζο ή Γιώργος Γιακουμάκης​; Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ από το MLS ψάχνει εναγωνίως για επιθετικό και όπως σας είχαμε ενημερώσει πρόσφατα, είχε χτυπήσει ήδη την "πόρτα" τόσο του Νοτιοκορεάτη του Ολυμπιακού, όσο και του Γιώργου Γιακουμάκη.

Μάλιστα όπως προκύπτει από τις νεότερες πληροφορίες η Ατλάντα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τη Σέλτικ, προκειμένου να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό, χωρίς να έχει βρεθεί έως τώρα η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στράικερ της ΑΕΚ έχει βρεθεί επίσης στο "στόχαστρο" της Σαμπντόρια και της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς.

Δείτε την αποκάλυψη από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

MLS side Atlanta are in talks to sign Giorgios Giakoumakis from Celtic as Designated Player. ???????????????? #transfers



Urawa Red Diamonds, leading the race since two weeks but it’s not sealed yet. pic.twitter.com/0vQG117zUX