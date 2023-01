Τη "βόμβα" με Κέιλορ Νάβας επιχειρεί να ρίξει ο Μαρινάκης (ΦΩΤΟ)

Νότιγχαμ Φόρεστ: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Νησί έχει ως πρώτο της στόχο τον Κοσταρικανό γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να αποκτηθεί ο 36χρονος τερματοφύλακας με τη μορφή δανεισμού. Όλα όμως θα κριθούν από τις προθέσεις της Παρί, καθώς το συμβόλαιο του παίκτη έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Νάβας είναι τα τελευταία χρόνια μόνιμα αλλαγή του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία πήρε μεταγραφή το 2019 από την Ρεάλ Μαδρίτης. Φέτος μετρά μόλις 2 συμμετοχές.

