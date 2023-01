Ο... τρομακτικός Τζόκοβιτς αντίπαλος του Τσιτσιπά - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντεκα μήνες (28/02/22) μετά την «πτώση» του από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέχει ένα βήμα από την επιστροφή του στον «θρόνο» της ATP. Ο Σέρβος τενίστας ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Τόμι Πολ, τον οποίο νίκησε με 3-0 σετ (7-5, 6-1, 6-2). Ως εκ τούτου έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (29/01, 10:30 ώρα Ελλάδας), εκεί όπου είχε ήδη προκριθεί ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το 3-1 επί του Κατσάνοφ.

Ο «Νολε» επιβεβαίωσε και απέναντι στον Αμερικανό Πολ, ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει πέρυσι τέτοιο καιρό, λόγω του ότι δεν του επετράπη να λάβει μέρος στο τουρνουά μετά την άρνησή του να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Εάν τα καταφέρει σε δύο 24ωρα θα επιστρέψει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. το ίδιο ισχύει και για τον Τσιτσιπά, ο οποίος θα ανεβεί στο Νο1 σε περίπτωση νίκης του), μετά την 28η Φεβουαρίου 2022, όταν είχε ηττηθεί στο Ντουμπάι από τον Τσέχο, Γίρι Βέσελι, με συνέπεια να τον διαδεχθεί ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Επίσης εάν νικήσει ξανά σε τελικό Grand Slam τον Έλληνα πρωταθλητή, μετά την επική του ανατροπή (3-2 από 0-2) τον Ιούνιο του 2021 στον καταληκτικό αγώνα του Roland Garros, τότε θα φτάσει τα 10 τρόπαια στη Μελβούρνη, ενώ θα ισοφαρίσει τον Ράφαελ Ναδάλ σε κατακτήσεις Grand Slam (22).

Ο σπουδαίος Σέρβος δεν προβληματίστηκε καθόλου απέναντι στον 25χρονο από το Νιου Τζέρσεϊ και «πρωτάρη» σε ημιτελικό Grand Slam, με τον οποίο αξίζει να επισημανθεί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο κορτ. Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Τζόκοβιτς αποφασισμένο να το «καθαρίσει» γρήγορα. Προηγήθηκε με 5-1, ωστόσο, υπέστη ένα μίνι μπλακ-άουτ και ο Πολ, που δεν το έβαλε κάτω, με τέσσερα διαδοχικά game ισοφάρισε σε 5-5. Στο σημείο εκείνο «μίλησε» η κλάση και η ικανότητα του Τζόκοβιτς να «διαβάζει» τον αγώνα. Πήρε το 11ο game και το προβάδισμα ξανά (6-5) και με το τρίτο του break έκανε το 7-5 και προηγήθηκε 1-0.

Από κει κι έπειτα, ο «Νολε» έκανε επίδειξη δύναμης και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει... ανάσα. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε 5-0 και απλά έχασε ένα γκέιμ πριν το κατακτήσει (6-1) και στο τρίτο ξεκίνησε με 4-0 και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 6-2 και την πρόκριση. Ο Τζόκοβιτς έφτασε στο απίστευτο 10/10 σε ημιτελικούς στη Μελβούρνη και πάει στον τελικό, όπου επίσης δεν έχει ηττηθεί ποτέ (9 νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές).

Congratulations to @TommyPaul1 on a wonderful fortnight at Melbourne Park.



You did yourself proud, Tommy. We look forward to seeing you in 2024.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/iPJCRxun8M