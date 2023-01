Νέες εξελίξεις με την υπόθεση Ρέαμπτσιουκ και Μονπελιέ - "Έκανε πρόταση 4 εκατομμύρια - Οριστικό"

Μονπελιέ: Πολύ δυνατά παίζει το όνομα του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ στα ρεπορτάζ αρκετών ομάδων χωρίς όμως οι προτάσεις που έχουν γίνει να ικανοποιούν τον Ολυμπιακό για να τον δώσει και όπως αναφέρουν τα Μέσα της Γαλλίας το ίδιο έγινε και με την πρόταση από τον σύλλογο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι η Μονπελιέ κατέθεσε πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στους Ερυθρόλευκους για τον Μολδαβό, όμως απορρίφθηκε με το δημοσίευμα να τονίζει πως ο παίκτης θα μείνει τελικά στο Λιμάνι.

????❌ The deal between #Olympiacos and #Montpellier for Oleg #Reabciuk has collapsed.



???? The ???????? club rejected a €4m bid, after asking for €3,5m: they now want to keep the full-back in the squad. ????⚽️ @WTransfers7 #Transfers pic.twitter.com/SYPlARl7rU