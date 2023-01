Μεταγραφικό ντεμαράζ Μαρινάκη - Έκλεισε τεράστιο όνομα - Πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την τρίτη της μεταγραφή στη διάρκεια της Τρίτης (31/1), καθώς συμφώνησε με τον Κέιλορ Νάβας!

Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Αγγλία και Γαλλία πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στο Παρίσι και πλέον το μόνο που μένει για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμφωνία είναι οι δύο σύλλογοι να ανταλλάξουν τα απαραίτητα έγγραφα πριν την λήξη της προθεσμίας.

Πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση της Νότιγχαμ, με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ και της Παρί να προορίζεται για αντικαταστάτης του τραυματία Ντιν Χέντερσον.

Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησε επίσης με τον Άγγλο μέσο, Τζόντζο Σέλβι, και τον Βραζιλιάνο στόπερ, Φελίπε.

Nottingham Forest and PSG have full verbal agreement on Keylor Navas deal but still waiting on documents and all paperwork — it’s crucial step ???????????????? #DeadlineDay #NFFC



Navas has already accepted days ago, player side is not an issue. pic.twitter.com/CqxD1T2ySt