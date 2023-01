Κριστιάνο Ρονάλντο στη ντρίπλα! Ο νέος κίνδυνος στην επίθεση του Ολυμπιακού - "Έφτιαξε" τον Χασάν

17 views

Τον αποθεώνουν σε Νορβηγία και Τουρκία! Σκοράρει, δίνει ασίστ, μπορεί να παίξει και με τα δύο πόδια. Τέθηκε ως αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Ζίμερ Μπιτίκι. Ο Κοσοβάρος παίκτης δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Κόνιασπορ και αμέσως δημιουργήθηκαν υποψίες, καθότι το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα έληγε τον Ιούνιο. Ποιός όμως είναι ο Μπιτίκι και τί μας λέει το όνομά του;

Έγραψε ιστορία στη Νορβηγία

Γεννήθηκε στην πόλη Σιντ-Τρέιντεν, στην επαρχία της Λιμβουργίας του Βελγίου, ωστόσο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στη Νορβηγία! Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Σάντνες και τον Ιανουάριου του 2012 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Στις 28 Μαΐου 2012 έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία 15 ετών και 261 ετών, έγινε νεώτερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Eliteserien της Νορβηγίας. Ο αρθρογράφος του «ESPN» και συγγραφέας, Μίκαελ Γιόκχιν, έγραφε τον Ιούνιο του 2013, ότι τον Μπιτίκι τον συνέκριναν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την «εξωφρενική του δεξιοτεχνία στη ντρίπλα».

Λίγους μήνες πριν η Red Bull Σάλτσμπουργκ είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του παίκτη, τον αγόρασε έναντι 675 χιλιάδων Ευρώ και τον έδωσε δανεικό στη Σάντνες για να «ψηθεί». Η αυστριακή ομάδα το 2015 (χωρίς να έχει μετρήσει ούτε μία συμμετοχή στη Red Bull) τον πούλησε στη νορβηγική Βίκινγκ, έναντι 100 χιλιάδων Ευρώ, στην οποία έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις.

Επιθετικός κίνδυνος

O Νορβηγός δημοσιογράφος, ποδοσφαιρικός αναλυτής, συγγραφέας, Μπενς Βελς, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, με αφορμή την αναμέτρηση της Βίκινγκ με τη σκωτσέζικη Αμπερντίν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, χαρακτήριζε τον Ζίμερ Μπιτίκι ως επιθετικό κίνδυνο, καθώς εκείνη την εποχή είχε σημειώσει 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

«Είναι φανταστικός παίκτης! Τον βαθμολογώ πολύ ψηλά. Αυτή είναι η σεζόν που δείχνει τα πραγματικά του χαρακτηριστικά. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να σταματήσουν, για να ελέγξουν τη Βίκινγκ. Πολλές ενέργειες της ομάδας βγαίνουν από την πλευρά που αγωνίζεται», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «Not the old firm» ο Νορβηγός δημοσιογράφος, σε μία εποχή που το όνομα του Μπιτίκι είχε συνδεθεί με σκωτσέζικα κλαμπ.

«Έφτιαξε» τον Χασάν στην Κόνιασπορ

Εν τέλει κατέληξε στην Κόνιασπορ. Την πρώτη σεζόν (2020-2021) στην Τουρκία μέτρησε 21 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ. Η δεύτερη αγωνιστική περίοδος (2021-2022) με τη φανέλα της ομάδας του Ικονίου, η οποία φέρει ως έμβλημα τον δικέφαλο αετό, ήταν πιο γεμάτη αφού αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια, σκόραρε 8 φορές και μοίρασε 7 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκείνη την εποχή είχε έρθει στην Κόνιασπορ ως δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Χασάν.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός σκόραρε 11 γκολ, εκ των οποίων δύο τα χρωστά στον Μπιτίκι που του έδωσε τις ασίστ. Ήταν στο 2-2 με την Κασίμπασα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, για την 7η αγωνιστική της Süper Lig και στο 2-0 κόντρα στη Γαλατά, στις 5 Μαρτίου 2022, για την 28η αγωνιστική. Τη φετινή σεζόν μετρά 23 συμμετοχές, με 1 γκολ και 3 ασίστ.

«Αποτελεσματικός σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους »

«Είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής! Τις 2,5 σεζόν που παίζει για την Κόνιασπορ για 2,5 σεζόν εξελίχθηκε σε πολύ σημαντικό άσο της ομάδας, την οποία βοήθησε να εκπληρώσει τους στόχους της», αναφέρει στο Sportdog ο δημοσιογράφος της «Fanatik», Εσάτ Σοϊνταμπιρτζάν, ο οποίος ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του.

«Είναι πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, γρήγορος έξυπνος και έχει ιδιαίτερα χαρίσματα για να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες. Είναι αποτελεσματικός τόσο σε ανοιχτό γήπεδο όσο και σε κλειστούς χώρους. Παρότι δεξιοπόδαρος έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Είναι ξεκάθαρα πολύ ταλαντούχος», υποστηρίζει ο Τούρκος συνάδελφος.

Διεθνής με το Κόσοβο



Ο Ζίμερ Μπιτίκι υπήρξε μέλος των μικρών εθνικών (από Κ15 μέχρι Κ21) της Νορβηγίας, από το 2011 μέχρι το 2015, μετρώντας 42 συμμετοχές και 6 γκολ. Τον Ιανουάριου του 2020 επέλεξε να φορέσει το εθνόσημο του Κοσσυφοπεδίου. Με το ομοσπονδιακό συγκρότημα του Κοσόβου μετρά 16 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Το μοναδικό τέρμα που έχει πετύχει, το σημείωσε στις 9 Ιουνίου 2022 στη νίκη με 3-2 επί της Βορείου Ιρλανδίας για το Nations League. Εννοείται πως τέθηκε αντιμέτωπος με την Εθνική μας στην ήττα με 2-0. Σε εκείνο το ματς ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 76’.

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ