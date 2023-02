Ραγδαίες εξελίξεις: Οριστική η μεταγραφή του Γιακουμάκη - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Γιώργος Γιακουμάκης: Όλα δείχνουν πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ατλάντα Γιουνάιτεντ έφτασε σε συμφωνία με τη Σέλτικ για την αγορά του Έλληνα φορ, με τους Αμερικάνους να δαπανούν περίπου 4,8 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Γιακουμάκης ταξιδεύει προς το Μεξικό μαζί με τον μάνατζέρ του, εκεί όπου η Ατλάντα πραγματοποιεί την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν στο MLS και αν περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Αμερικάνους.

Giōrgos Giakoumakīs to Atlanta United as DP, done deal — striker traveling to Mexico together with his agent Blash Hossein where Atlanta pre season is taking place for medical tests ???????????????? #MLS #transfers



Celtic will receive £4.3m fee, player will sign three year deal with option. pic.twitter.com/33D3S72twI