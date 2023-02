Πέρασε και δεν... ακούμπησε στον Ολυμπιακό και αποφάσισε να πάει στη Σεούλ! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί εδώ και λίγες ημέρες ο Χουάνγκ Ουί-Τζο, ο οποίος είχε αποκτηθεί ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως δεν μπόρεσε να κερδίσει ποτέ την εμπιστοσύνη του Μίτσελ και αποχώρησε.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός επέστρεψε στη Φόρεστ, όμως δεν έμεινε στους Άγγλους, καθώς παραχωρήθηκε εκ νέου ως δανεικός στη Σεούλ, έχοντας αγωνιστεί ήδη σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες την τρέχουσα σεζόν.

Ενδιαφέρον για τον 30χρονο Ουί-Τζο υπήρχε και από το MLS, αλλά τελικά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σεούλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συμφωνία Μίτσελ-Μαρινάκη για μεταγραφή 12 εκατομμυρίων - Το απόλυτο κόλπο να υπογράψει τζάμπα!

OFFICIAL | FC Seoul have confirmed the signing of Hwang Ui-jo on loan from Nottingham Forest. #kleague pic.twitter.com/DOqP5cPZoh