Παίκτης του Ολυμπιακού θεωρήθηκε αγνοούμενος μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία! Τι ισχύει

Ολυμπιακός: Δημοσιογράφος του BBC έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Χένρι Ονιεκούρου να είναι μεταξύ των αγνοούμενων εξαιτίας του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Ο Ολουβασίνα Οκελέτζι, ο οποίος είναι συμπατριώτης του Ονιεκούρου απάντησε σε δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Νιγηριανός εξτρέμ είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους, λέγοντας πως είναι καλά στην υγεία του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται ως δανεικός στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Άντανα Ντεμίρσπορ.

African footballers who are incommunicado following today's earthquake in Turkiye/Syria:



- Christian Atsu (Hatayspor)

- Henry Onyekuru (Adana Demirspor)

- David Akintola (Adana Demirspor)

- Emmanuel James (Gazientep)