"Μύλος" με τοπ παίκτη της Ρεάλ - Του επιβάλουν να σταματήσει από την Εθνική για να ανανεώσει!

Λούκα Μόντριτς: Αντίστροφη μέτρηση για την λήξη του συμβολαίου του Κροάτη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μιας και το υπάρχον ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και το Μέσο από την πατρίδα του Sportske Novosti βάζει... βόμβα σχετικά με την ανανέωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κροάτες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Βασίλισσας θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Λούκα Μόντριτς όμως βάζουν έναν... όρο και αυτός αφορά στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, κάνοντας γνωστό στον ποδοσφαιριστή πως για να υπάρξει πρόταση ανανέωσης θα πρέπει πρώτα να αποσυρθεί.

????| Real Madrid is offering Luka Modric a new contract extension, but with an ultimatum - Modric has to announce his retirement from international football after the UEFA Nations League finals in June. #RMFC [Sportske Novosti] pic.twitter.com/FR6rc62Y1n