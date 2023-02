Απίστευτη αποκάλυψη από Ρομάνο - Σκάουτερ από Ευρώπη για αυτόν τον νεαρό του ΠΑΟ (ΦΩΤΟ)

Μπιλάλ Μαχάρ: Σημαντικές παρουσίες στο γήπεδο της Λεωφόρου κατά τη διάρκεια του αγώνα για την φάση των 32 του Youth League μεταξύ του Παναθηναϊκού Κ19 και της Πόρτο Κ19 μιας και όπως έγινε γνωστό από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω ανάρτησης, θα υπάρχουν σκάουτερς από Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία για τον Αιγύπτιο επιθετικό των Πρασίνων.

"Ο Γαλλοαιγύπτιος επιθετικός, πρώτος σκόρερ του Youth League με 9 γκολ για τον Παναθηναϊκό, έχει τραβήξει πάνω του το ενδιαφέρον ομάδων από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και άνθρωποί τους θα παρευρεθούν στο γήπεδο να τον δουν από κοντά. Ο Μπιλάλ Μαχάρ έχει ήδη σκοράρει 38 γκολ σε 49 παιχνίδια με την Κ19 του Παναθηναϊκού", αναφέρει η ανάρτηση.

French-Egyptian striker Bilal Mazhar, top scorer of Youth League with 9 goals for Panathinaikos — attracting interest as teams from Germany, France, Italy are in attendance for play off game tonight. ????????????????



Mazhar has also scored 38 goals in 49 games for Panathanaikos youth team. pic.twitter.com/pmv9Yi0LSE