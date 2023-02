Επίσημο: Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε με τρελά λεφτά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα παίκτης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην άσου της ΑΕΚ από τη Σέλτικ, με το transfermarkt να αναφέρει ότι κόστισε 4.000.000 ευρώ! Ο διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με την Ατλάντα μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ladies and gentlemen... we got him ???????? pic.twitter.com/WZ2iQfu7NE