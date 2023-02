Συγκλονιστικό: Ο Τόνεϊ σκόραρε κόντρα στην Άρσεναλ και σήκωσε φανέλα για τον Κανός! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορεί πλέον να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, αλλά ο Σέρτζι Κανός παραμένει αγαπητός στους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στη Μπρέντφορντ, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ.

Ο πρώτος σκόρερ της Μπρέντφορντ, Ιβάν Τόνεϊ, σκόραρε κόντρα στην Άρσεναλ ισοφαρίζοντας σε 1-1 και αφιέρωσε το γκολ του Κανός.

Ο Άγγλος επιθετικός έτρεξε στον πάγκο και κατά τον πανηγυρισμό του σήκωσε μια φανέλα που έγραφε "είμαστε όλοι μαζί σου Σέρτζι", θέλοντας να στείλει μήνυμα στήριξης στον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες θρηνεί για τον θάνατο της μητέρας του!

LOVELY MOMENT Ivan Toney scores and then pays tribute to Brentford teammate Sergi Canos’ mother, who passed away this week. Touching show of support by the West London squad. ❤️ pic.twitter.com/FOJHsxMHrD