Απίστευτο! Παίκτης που ήθελε η ΑΕΚ βγήκε αλλαγή και το ρίξε στις... μπύρες (ΒΙΝΤΕΟ)

Τζόελ Πογιάνπαλο: Στο στόχαστρο της ΑΕΚ ήταν ο Φινλανδός επιθετικός το περασμένο καλοκαίρι με τον ίδιο όμως να επιλέγει την Ιταλία και την Βενέτσια για να συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα ο Τζόελ Πογιάνπαλο έγινε... viral μιας και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΣΠΑΛ ο ίδιος έγινε αλλαγή στο 81' της αναμέτρησης και αμέσως μετά... δροσίστηκε αποφασίζοντας να πιεί μια μπύρα.=

Venezia's Joel Pohjanpalo celebrated his two assists yesterday with a beer straight after getting subbed off ????????pic.twitter.com/Ub8g81Smg2