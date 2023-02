Εξέλιξη... φωτιά! Η Μπαρτσελόνα έδωσε 1.4 εκατομμύρια σε εταιρεία διαιτητή

Μπαρτσελόνα: "Βόμβα" στην Ισπανία μιας και η εισαγγελία της Βαρκελώνης διεξάγει έρευνα για διαφορά, η οποία εμπλέκει και τους Καταλανούς καθώς όπως αναφέρει το Cadena SER, επί των ημερών του Τζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου οι Μπλαουγκράνα πλήρωσαν 1,4 εκατομμύρια ευρώ στον άλλοτε διαιτητή, Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα.'

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ τα χρήματα, δόθηκαν σε τρία μέρη, όταν ήταν αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής διαιτησίας, και η τελευταία πληρωμή έγινε όταν άφησε τα καθήκοντά στην επιτροπή διαιτησίας, με τον πρώην ρέφερι στη απολογία του να αναφέρει ότι η υπηρεσία που παρείχε είναι συμβουλές προς τους παίκτες για το πώς να συμπεριφέρονται στους διαιτητές.

Η έρευνα χετίζεται με έλεγχο του Δημοσίου για παρατυπίες στη φορολογία των τριών προαναφερθέντων ετών, καθώς ο πρώην διαιτητής δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι παρείχε υπηρεσίες στους Καταλανούς, ενώ ο Μπερτομέου τόνισε ότι η παροχή αυτών των χρημάτων κόπηκε το 2018 στο πλαίσιο της πολιτικής για μείωση των εξόδων.

Λίγο αργότερα οι Μπλαουγκράνα εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας κάνουν γνωστή την δική τους οπτική για το σοβαρό γεγονός αναφέροντας πέντε σημεία.

✅| OFFICIAL Statement from FC Barcelona regarding the information published by @QueThiJugues: pic.twitter.com/rlKY6vHmAy