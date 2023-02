Επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού σε ΑΕΚτζήδες - Δείτε βίντεο ντοκουμέντο!

Ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας είδε το φως της δημοσιότητας, με οπαδούς του Ολυμπιακού να επιτίθονται σε πέντε αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν βρεθεί νωρίτερα στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Συγκεκριμένα, 25 οπαδοί των "ερυθρόλευκων" είχαν στήσει καρτέρι στον Κορυδαλλό περιμένοντας να περάσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι προηγουμένως ήταν στην OPAP Arena για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού να επιτίθονται σε πέντε αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν φίλοι της ΑΕΚ.

Δείτε το βίντεο:

Greece. 13.02.2023

AEK - Levadiakos.

After the match, 25 Olympiacos hooligans attack 5 AEK cars in the area of Korydallos. pic.twitter.com/KrGIz7prGu