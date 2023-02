Λύτρωση στις καθυστερήσεις - Τεράστια ανατροπή για την Άρσεναλ - Απίθανο αυτογκόλ στο 93! (Vid)

Η Αρσεναλ τα κατάφερε στο «Βίλα Παρκ» στις καθυστερήσεις κόντρα στην Αστον Βίλα, στο πρώτο ματς για την 24η αγωνιστική της Premier League. Nίκησε με 4-2 και συνεχίζει δυνατά τη μάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, καθώς επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Γουότκινς, για να ισοφαρίσει η Αρσεναλ με τον Σάκα (16'). Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με τον Κουτίνιο (31'), για να ισοφαρίσουν πάλι οι «κανονιέρηδες» με τον Ζιντσένκο στο 61ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες και ενώ όλα έδειχναν πως δεν θα άλλαζε το σκορ, στις καθυστερήσεις μετά από προσπάθεια του Ζορζίνιο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα στο συγκρότημα του Αρτέτα, ενώ ο Μαρτινέλι διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.

JORGINHO (MARTINEZ OWN GOAL) SCORES THE WINNER AT THE DEATH! #AVLARS



