Σπουδαία κίνηση από την ομάδα των Σιώπη και Μπακασέτα

Μεγαλείο από την Τράμπζονσπορ που στέκεται δίπλα στους σεισμόπληκτους.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Hurriyet, η διοίκηση της ομάδας στην οποία αγωνίζονται ο Μανώλης Σιώπης και ο Τάσος Μπακασέτας αποφάσισε να συλλέξει όλα τα έσοδα από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες για τον αγώνα της φάσης των πλέι-οφ του Conference League με τη Βασιλεία και να τα δωρίσει στους πληγέντες των φονικών σεισμών που ισοπέδωσαν την Τουρκία και τη Συρία.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ, το οποίο δόθηκε ήδη στην τουρκική κυβέρνηση η οποία με τη σειρά της θα τα διαθέσει στους πολίτες αλλά και στον κρατικό μηχανισμό για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την συντήρηση των οικογενειών που έμειναν χωρίς στέγη.

Μάλιστα ο σύλλογος της Τραπεζούντας θέλησε να ευχαριστήσει τους οπαδούς της για την παρουσία τους στις κερκίδες παρά τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων.

Θυμίζουμε ότι λίγο πριν τη σέντρα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ δημιούργησαν ένα φανταστικό κορεό το οποίο απαθανάτιζε έναν διασώστη να απεγκλωβίζει ένα μωρό από τα συντρίμμια, συγκινώντας ολόκληρο τον κόσμο.

Trabzonspor fans thank the emergency services with a tifo before their European clash vs. Basel, after the tragic recent earthquake in Türkiye. pic.twitter.com/7pSepEr8sE