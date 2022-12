Αλλαγή προγράμματος στον Alpha στις 11 και στις 16 Δεκεμβρίου

8 views

Εδώ θα δείτε τί παίζει με τον σταθμό.

Παρακαλούμε σημειώστε τις παρακάτω αλλαγές

στο πρόγραμμα του σταθμού:

Την Κυριακή 11/12/2022 το πρόγραμμα, από τις 21:00, διαμορφώνεται ως εξής:

21:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: «Η ΚΑΦΕΤΖΟΥ»

23:00 «ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ – CON AIR» (ξένη ταινία)

01:15 «ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ – UNHINGED Q.R.» (ξένη ταινία)

03:00 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ε)

04:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ

05:15 AMORE MIO (Ε)

Την Παρασκευή 16/12/2022 το πρόγραμμα, από τις 20:00, διαμορφώνεται ως εξής:

20:00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, Χ

21:40 «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ – WONDER PARK» - Α Προβολή – Μεταγλωττισμένο

23:30 ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ – Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης

02:30 «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΙΠΝΟ – APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER» (ξένη ταινία)

04:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ε)

05:15 AMORE MIO (Ε)

ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ (UNHINGED)

Κατάλληλο για άνω των 16 ετών / Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές σεξ, βία, απρεπή εκφορά λόγου, χρήση ναρκωτικών κι άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Θρίλερ αμερικανικής και αγγλικής παραγωγής 2020

Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπόρτε

Σενάριο: Κάρλ Έλσγουορθ

Ηθοποιοί: Ράσελ Κρόου, Κάρεν Πιστόριους, Τζίμι Σίμπσον, Γκάμπριελ Μπέιτμαν

Διάρκεια: 78

Η Ρέιτσελ έχει καθυστερήσει να πάει στη δουλειά. Είναι ήδη εκνευρισμένη πίσω από το τιμόνι της, όταν πέφτει πάνω σε έναν άγνωστο οδηγό με ψυχολογικά προβλήματα. Πολύ σύντομα, η Ρέιτσελ και οι άνθρωποι που αγαπά γίνονται ο στόχος αυτού του άντρα, που αποφασίζει να αφήσει το σημάδι του σε έναν κόσμο που τον αγνοεί, μέσα από διάφορα τρομαχτικά μαθήματα. Έτσι ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικιού που αποδεικνύει ότι δεν ξέρεις ποτέ πόσο κοντά θα βρεθείς σε κάποιον που έχει χάσει κάθε έλεγχο.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ – WONDER PARK

Κατάλληλο για όλους

Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2019

Σκηνοθεσία: Ντίλαν Μπράουν

Σενάριο: Τζος Άπελμπάουμ, Αντρέ Νέμεκ

Φωνές μεταγλώττισης: Πηνελόπη Σκαλκώτου, Γιώργος Λιανός, Άριελ Κωνσταντινίδη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Θάνος Λέκκας, Γιάννης Στεφόπουλος, Κωνσταντίνος Λάγκος

(Φωνές αγγλόφωνης έκδοσης: Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζον Όλιβερ, Μίλα Κούνις, Μάθιου Μπρόντερικ

Διάρκεια: 75

Μια μαγική μέρα, κάπου στην δεκαετία του 1990, η μικρή Τζουν τρέχει στο δάσος για να βρει τον δρόμο για το σπίτι της, όταν ανακαλύπτει ένα παλιό αυτοκινητάκι από λούνα παρκ και μπαίνει μέσα. Ξαφνικά, θα βρεθεί στο Πάρκο των Θαυμάτων, ένα λούνα παρκ που είχε φανταστεί, αλλά πια είχε ξεχάσει. Όλα όσα είχε επινοήσει είναι εκεί, αλλά έχουν ξεπέσει δίχως αυτήν. Τώρα, με τη βοήθεια των πλέον αγαπημένων της χαρακτήρων του πάρκου, η Τζουν πρέπει να ξαναφέρει το θαύμα στο Πάρκο των Θαυμάτων, πριν αυτό χαθεί για πάντα.

Ελληνική μίνι σειρά - «Τα Νεοκλασικά»

Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Θεατρικό έργο των Ασημάκη Γιαλαμά – Κώστα Πρετεντέρη

Διασκευή σεναρίου : Ιωάννα Κανελλοπούλου

Σκηνοθεσία : Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Υρώ Μανέ, Λευτέρης Ελευθερίου, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Αργύρης Αγγέλου, Τάκης Βαμβακίδης, Γιώργος Κοψιδάς, Γιάννης Μπουραζάνας, Μάνος Καρατζογιάννης, Τάσος Λέκκας, Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, Βαγγέλης Σαλευρής

Έκτακτη συμμετοχή: Πάνος Σκουρολιάκος

Στο ρόλο της Μιρέλλας: Νικολέττα Καρρά

Ο εμίρης του Αμπίρ Κιφίρ φτάνει στην Ελλάδα για να αγοράσει μια μεγάλη ομάδα ποδοσφαίρου, ενώ οι εδώ πολιτικοί και δημοσιογράφοι αγωνιούν για μια συμφωνία για το πετρέλαιο. Μαζί του και η κόρη του Γκιουλινάρ, μια πανέμορφη πριγκίπισσα πολύ διαφορετική από τις άλλες. Στο ξενοδοχείο, όμως, όπου διαμένουν, ενώ έχουν παρθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω της πολιτικής αναταραχής που επικρατεί στη χώρα του, μια ταινία προσπαθεί ματαίως να γυρίσει την τελευταία της σκηνή. Ένας ονειροπόλος, αλλά φτωχούλης νεαρός ηθοποιός, ο Μάνος Βασιλόπουλος, που υποδύεται έναν πλωτάρχη, γνωρίζεται επεισοδιακά με την πριγκίπισσα και εκλαμβάνεται ως αξιωματικός του ναυτικού, που στάλθηκε από το υπουργείο. Μέσα από παρεξηγήσεις, κυνηγητά, συλλήψεις, αποκαλύψεις, έρωτες, οικολογικά αιτήματα, ακόμα και επαναστάσεις, η ζωή όλων γίνεται κουλουβάχατα! Ο εμίρης χάνει την εξουσία του και ξεμένει στην Ελλάδα, η πριγκίπισσα αποκτά την ελευθερία της, ο Μάνος καταφέρνει μετά από χίλιες ταλαιπωρίες να την κερδίσει και στο ξενοδοχείο, όπου ξεκίνησαν και συνέβησαν όλα, η ταινία επιτέλους γυρίζεται πανηγυρικά με εκείνους ως πρωταγωνιστές και τον έρωτα να θριαμβεύει!

