"Πως να εκπαιδεύσετε τον δράκος σας" απόψε στο STAR

Ο Ψάρης και ο Φαφούτης θα ανακαλύψουν επιτέλους τον αληθινό προορισμό τους στη ζωή, όταν εμφανίζεται η πλέον σκοτεινή απειλή, που έχουν ποτέ αντιμετωπίσει! Η δύναμη της σχέσης τους θα δοκιμαστεί καθοριστικά, καθώς θα πρέπει να ταξιδέψουν σε έναν κρυμμένο κόσμο, που πίστευαν ότι υπάρχει μόνο σε μύθο! Δράκος και καβαλάρης θα παλέψουν μαζί για να προστατέψουν όλα όσα έχουν μάθει να προφυλάσσουν σαν θησαυρό! Μια υπέροχη ιστορία φιλίας και πίστης, που εμπνέει και διδάσκει!

Η ταινία είναι βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Κρεσίντα Κάουελ.

Ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων».

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Ντιν Ντε Μπλουά

Δείτε το trailer της ταινίας ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3

(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: HIDDEN WORLD εδώ:

