Alpha: 3-2-1 και το πάρτι ξεκινάει στο Just the 2 of Us! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πάρτι αρχίζει απόψε στις 20:00 στον Alpha με το πιο απολαυστικό, μαγικό, και αγαπημένο σόου της ελληνικής τηλεόρασης! Το «Just the 2 of Us», με τη θετική και απολαυστική ενέργεια του μοναδικού στο είδος του, Νίκου Κοκλώνη, επιστρέφει ακόμη ένα σαββατόβραδο με τις πιο λαμπερές παρουσίες, τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες, δώρα και εκπλήξεις!

Αυτό το Σάββατο, ο Γιώργος Τσαλίκης θα δυναμιτίσει τη μουσική σκηνή του Just the 2 of Us, και θα τα σπάσει, μόνο για εσάς!

Το προηγούμενο Σάββατο, τα ζευγάρια μας τη γλίτωσαν, και κανένα δεν αποχώρησε. Όσο πλησιάζει ο καιρός όμως για τον τελικό, τα πράγματα ζορίζουν και τα ερωτήματα παραμένουν:

Ποιο ζευγάρι θα λάβει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή; Ποιο ζευγάρι θα ψηφίσει το κοινό; Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα; Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, αξιολογούν τις εμφανίσεις τους και μαζί σας καθορίζουν το μέλλον τους:

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) - Παναγιώτης Ραφαηλίδης

«Αγόρι μου»

«Κόλαση»

Ιλάειρα Ζήση - Μαυρίκιος Μαυρικίου

«Έριξα λάσο»

«Grande Amore»

Ιωάννης Μελισσανίδης - Μελίνα Μακρή

«Λιανοχορταρούδια»

«Ξημερώνει και βραδιάζει»

Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα

«Πριν»

«Αγριολούλουδο»

Ματίνα Νικολάου - Βασίλης Πορφυράκης

«Συρτάκι»

«Amado mio»

Τόλης Παπαδημητρίου - Μπέσυ Αργυράκη

«Πότε Βούδας»

«2400 bacci»

Παύλος Σταματόπουλος - Άντζελα Δημητρίου

«Ποια με καταράστηκε»

«Πού ‘ναι τα χρόνια»

Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα

«Ο βράχος»

«Vivo per lei»

Φαντασμαγορικό αλλά και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, το «Just the 2 of us» φέτος θα διαθέσει μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).

Παίζει πάρτι εδώ στο «Just», είσαι καλεσμένος πες μου πού αλλού θα πας;

