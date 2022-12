Novasports: Αθλητικό υπερθέαμα στις γιορτές με πάνω από 130 LIVE αγώνες

9 views

Καταιγιστική δράση και μοναδικό αθλητικό υπερθέαμα θα προσφέρει το Novasports στους φιλάθλους καθώς από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου θα προβάλει περισσότερους από 130 LIVE αγώνες από κορυφαίες διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ!

Το come back της Premier League με τη Boxing Day και μεγάλους αγώνες, η επιστροφή της γαλλικής Ligue 1 με Μέσι και Εμπαμπε και της ισπανικής LaLiga Santanter.

H ελληνική Super League με 3 αγωνιστικές μέσα στις γιορτές και Euroleague με το ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και άλλα πολλά υπόσχονται μοναδικό θέαμα.

Τρίτη 20-12-2022

20:30 Eurocup – 9η αγωνιστική: Προμηθέας Πάτρας-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 Eurocup: Μπρέσια-Μπούρσασπορ Novasports4

21:45 Croky Cup Βελγικό Κύπελλο – Φάση των 16: Αντβέρπ-Σταντάρ Λιέγης Novasports2*

Τετάρτη 21-12-2022

15:00 Ελληνικό πρωτάθλημα – 14η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Άρης Novasports2*

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: Αστέρας Τρίπολης-Βόλος Novasports Prime

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός Novasports Prime

20:00 Eurocup: Μπουντούτσνοστ-Άνκαρα Novasports5

20:30 Eurocup: Μπουργκ-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports3

20:45 Eurocup: Αμβούργο-Γκραν Κανάρια Novasports Start

21:00 Eurocup: Σλασκ Βρότσλαβ-Τρέντο Novasports4

21:45 Croky Cup Βελγικό Κύπελλο – Φάση των 16: Γκένκ-Άντερλεχτ Novasports2

22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime

23:30 Novasports Football Club Novasports Prime

02:00 (ξημερώματα Πέμπτης) Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA:

Michigan-North Carolina Novasports4*

Πέμπτη 22-12-2022

19:45 Ευρωλίγκα – 15η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν Novasports4

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime

21:00 Ευρωλίγκα: Άλμπα Βερολίνου-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports5

21:30 Ευρωλίγκα: Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια Novasports Start

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports4

23:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime



Παρασκευή 23-12-2022

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

19:30 Ευρωλίγκα: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός Novasports Prime

20:00 Ευρωλίγκα: Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

21:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

21:30 Jupiler Pro League – 18η αγωνιστική: Γάνδη-Σταντάρ Λιέγης Novasports2

21:30 Ευρωλίγκα: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα Novasports4

21:30 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό Novasports5



Σάββατο 24-12-2022



Κυριακή 25-12-2022



Δευτέρα 26-12-2022

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League*

14:30 Premier League – 17η αγωνιστική: Μπρέντφορντ-Τότεναμ Novasports Premier League*

14:30 Jupiler Pro League: Κλαμπ Μπριζ-Λέουβεν Novasports Start

16:30 Matchday Live Novasports Premier League*

17:00 Premier League: Έβερτον-Γουλβς Novasports Prime

17:00 Matchday Live Minute by Minute Novasports Premier League*

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ Novasports2

17:00 Premier League: Λέστερ-Νιούκαστλ Novasports4

17:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Μπράιτον Novasports Start

19:00 Matchday Live Novasports Premier League*

19:30 Premier League: Άστον Βίλα-Λίβερπουλ Novasports Premier League*

21:30 Serie B – 19η αγωνιστική: Μπάρι-Τζένοα Novasports Prime

21:30 Matchday Live Novasports Premier League*

22:00 Premier League: Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League*



Τρίτη 27-12-2022

19:30 Premier League: Τσέλσι-Μπόρνμουθ Novasports Premier League*

21:30 Premier League The Show Novasports Premier League*

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League*

00:00 Premier League The Show Novasports Premier League*



Τετάρτη 28-12-2022

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα – 15η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Ιωνικός Novasports Prime

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: Ατρόμητος-ΠΑΟΚ Novasports Prime

20:00 Ligue 1 – 16η αγωνιστική: Κλερμόν-Λιλ Novasports2*

22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime

22:00 Premier League: Λιντς Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League*

22:00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασμπούρ Novasports2

22:00 Ligue 1: Μπρεστ-Λιόν Novasports Start



Πέμπτη 29-12-2022

17:30 Pre Game Show Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime

18:00 Ελληνικό πρωτάθλημα – 15η αγωνιστική: Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime

18:00 La Liga – 15η αγωνιστική: Χιρόνα-Βαγιεκάνο Novasports1

20:00 Novasports Football Club Novasports Prime

20:00 Ligue 1: Ρενς-Ρεν Novasports2

20:00 Ευρωλίγκα – 16η αγωνιστική: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3

20:15 La Liga: Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports1

21:05 Ευρωλίγκα: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Novasports5

21:30 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports Prime

21:30 Ευρωλίγκα: Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

22:00 Ligue 1: Μαρσέιγ-Τουλούζ Novasports2*

22:00 Ευρωλίγκα: Μονακό-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports4

22:00 Ligue 1: Νις-Λανς Novasports News

22:30 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε Novasports1

23:30 Playmakers Novasports Prime*



Παρασκευή 30-12-2022

18:00 La Liga: Χετάφε-Μαγιόρκα Novasports1

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα Novasports5

20:15 La Liga: Θέλτα-Σεβίλλη Novasports1

20:15 La Liga: Κάδιθ-Αλμερία Novasports6

21:00 Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 The Betsson Matchday Preview (Μ) Novasports Premier League

21:00 Ευρωλίγκα: Βιλερμπάν-Άλμπα Βερολίνου Novasports Start

21:30 Ευρωλίγκα: Βίρτους Μπολόνια-Φενέρμπαχτσε Novasports4

21:45 Premier League – 18η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ Novasports2

22:00 Premier League: Λίβερπουλ-Λέστερ Novasports Premier League*

22:30 La Liga: Βαγιαδολίδ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1

23:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime



Σάββατο 31-12-2022

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League*

14:30 Premier League: Γουλβς-Μάντσετσερ Γ. Novasports Premier League*

15:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ Novasports1

16:30 Matchday Live Novasports Premier League

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον Novasports Prime

17:00 Matchday Live Minute by Minute Novasports Premier League*

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας Novasports5

17:00 Premier League: Νιούκαστλ-Λιντς Γιουνάιτεντ Novasports6

17:00 Premier League: Φούλαμ-Σαουθάμπτον Novasports Start

17:15 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα Novasports1

17:15 La Liga: Βιγιαρεάλ-Βαλένθια Novasports4

19:00 Matchday Live Novasports Premier League

19:30 Premier League: Μπράιτον-Άρσεναλ Novasports Premier League*



Κυριακή 1-1-2023

16:00 Premier League: Τότεναμ-Άστον Βίλα Novasports Premier League*

18:00 Ligue 1 – 17 η αγωνιστική: Λιόν-Κλερμόν Novasports Prime

18:00 Premier League The Show Novasports Premier League*

18:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι Novasports Premier League*

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League*

21:45 Ligue 1: Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν Novasports Prime



Δευτέρα 2-1-2023

16:00 Ligue 1: Στρασμπούρ-Τρουά Novasports Prime

18:00 Ligue 1: Λιλ-Ρενς Novasports Start

19:30 Premier League – 19η αγωνιστική: Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ Novasports Premier League*

20:00 Ligue 1: Μονπελιέ-Μαρσέιγ Novasports Prime

22:00 Ligue 1: Ρεν-Νις Novasports Prime



Τρίτη 3-1-2023

16:00 The Betsson Matchday Preview – Pre Game Show Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός (Ζ) Novasports Prime

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα – 16η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός Novasports Prime

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ Novasports Prime

21:00 Premier League Kick Off Novasports Premier League

21:45 Premier League: Έβερτον-Μπράιτον Novasports4

21:45 Premier League: Λέστερ-Φούλαμ Novasports Start

22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime

22:00 Premier League: Άρσεναλ-Νιούκαστλ Novasports Premier League*

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ Novasports2

02:00 (ξημερ. Τετάρτης) Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Syracuse-Louisville Novasports4



Τετάρτη 4-1-2023

10:00 (TBC) Τουρνουά τένις WTA 500

Adelaide International 1 – Πιθανός Αγώνας Ελληνίδας αθλήτριας Novasports6*

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: Αστέρας Τρίπολης-Λαμία Novasports Prime

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: ΠΑΟΚ-Άρης Novasports Prime

21:30 Premier League: Σαουθάμπτον-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Start

21:45 Premier League: Λιντς Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ Novasports4

22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime

22:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ Novasports Premier League*

22:00 Premier League: Άστον Βίλα-Γουλβς Novasports2

23:15 Novasports Football Club Novasports Prime

00:15 Premier League The Show Novasports Premier League

02:00 (ξημερ. Πέμπτης) Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Duke-NC State Novasports4



Πέμπτη 5-1-2023

12:00 (TBC) Τουρνουά τένις WTA 500

Adelaide International 1 – Πιθανός Αγώνας Ελληνίδας αθλήτριας Novasports6*

20:00 Ευρωλίγκα – 17η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας-Φενέρμπαχτσε Novasports6

20:00 Ευρωλίγκα: Άλμπα Βερολίνου-Μπασκόνια Novasports Start

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:30 Ευρωλίγκα: Μπάγερν Μονάχου-Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:30 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια Novasports4

22:00 Premier League: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League*

22:00 Ευρωλίγκα: Παρτίζαν-Μονακό Novasports5

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

01:00 (ξημερώματα Παρασκευής) Τουρνουά τένις WTA 250

ASB Classic, Auckland Α’ Προημιτελικός Novasports Start

02:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 A’ Προημιτελικός Novasports6

02:45 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Β’ Προημιτελικός Novasports Start

04:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Β’ Προημιτελικός Novasports6

04:30 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Γ’ Προημιτελικός Novasports Start



Παρασκευή 6-1-2023

06:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Γ’ Προημιτελικός Novasports6

08:00 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Δ’ Προημιτελικός Novasports Start

10:00 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Δ’ Προημιτελικός Novasports6

19:30 La Liga – 16η αγωνιστική: Έλτσε-Θέλτα Novasports2

19:30 Ευρωλίγκα: Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν Novasports4

19:30 La Liga 2 – 22η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Λεβάντε Novasports Start

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

21:00 The Betsson Matchday Preview (Μ) Novasports1

21:30 Ευρωλίγκα: Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας Novasports5

21:45 Jupiler Pro League – 19η αγωνιστική: Σταντάρ Λιέγης -Σιντ Τρούιντεν Novasports2

21:45 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

22:00 La Liga: Βαλένθια-Κάδιθ Novasports1

23:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

04:00 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Α’ Ημιτελικός Novasports Start



Σάββατο 7-1-2023

05:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Α’ Ημιτελικός Novasports6

06:00 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Β’ Ημιτελικός Novasports Start

10:00 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Β’ Ημιτελικός Novasports6

17:15 La Liga: Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1

17:30 Ελληνικό πρωτάθλημα – 17η αγωνιστική: Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα Novasports Prime

19:30 La Liga: Μαγιόρκα-Βαγιαδολίδ Novasports1

21:45 Jupiler Pro League: Αντβέρπ-Γάνδη Novasports2

22:00 La Liga: Εσπανιόλ-Χιρόνα Novasports Prime

22:00 Eredivisie – 15η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Σπάρτα Ρότερνταμ Novasports Start

23:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ: Clemson-Pittsburgh Novasports4



Κυριακή 8-1-2023

06:00 Τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic, Auckland Τελικός Novasports Start

07:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Adelaide International 1 Τελικός Novasports6

13:15 Eredivisie: Ουτρέχτη-Φέγενορντ Novasports Start

14:30 Jupiler Pro League: Γκενκ-Κλαμπ Μπριζ Novasports2

15:00 La Liga: Αλμερία-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports Prime

15:30 Eredivisie: Ναϊμέγκεν-Άγιαξ Novasports Start

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: Ατρόμητος-Ιωνικός Novasports2*

17:15 La Liga: Βαγιεκάνο-Μπέτις Novasports1

18:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime

19:00 Ελληνικό πρωτάθλημα: Άρης-Αστέρας Τρίπολης Novasports Prime

19:30 La Liga: Σεβίλλη-Χετάφε Novasports1

21:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime

22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα Novasports Prime

22:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Houston-Cincinnati Novasports4

00:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Γ’ μέρος Novasports Prime



Δευτέρα 9-1-2023

20:00 Monday Football Club Novasports Prime

22:00 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα Novasports Prime

22:00 La Liga 2: Ουέσκα-Αλμπαθέτε Novasports Start*



Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ