Γιατί όταν ουρλιάζεις την ώρα της προπόνησης σηκώνεις περισσότερα κιλά

Γυμναστική: Όλοι γνωρίζουμε εκείνον τον τύπο, που όταν παίζει τρελά κιλά στις μπάρες βρυχάται, ουρλιάζει και κατεβάζει ένα σωρό μπινελίκια ταυτόχρονα. Στο τέλος των επαναλήψεων αμολάει τη μπάρα με τόση δύναμη χάμω, που νομίζεις ότι θα το σπάσει το πάτωμα του γυμναστηρίου. Ναι, όταν εκείνος ο τύπος σηκώνει υπερφορτωμένες μπάρες, τον ακούει όλο το γυμναστήριο.

Είναι καλό αυτό;

Πολλοί επιμένουν ότι ένας τζέντλεμαν δεν πρέπει ποτέ να γκαρίζει ή να σκούζει σαν ζώο, πόσο μάλλον να βλαστημά δημοσίως. Αλλά όταν έχεις να σηκώσεις πολύ βαριά σίδερα, αυτή η συμπεριφορά είναι αποδοτική. Το λένε δυο επίσημες επιστημονικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην μηνιαία επιθεώρηση Journal of Psychology of Sports and Exercise.

Αισχρό μπινελίκι: το νέο σου μυστικό όπλο

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές ζήτησαν από δέκα αρσιβαρίστες να φωνάξουν δυνατά τη χειρότερη βρισιά την ώρα που εκτελούσαν όρθιες πιέσεις με μπάρα στο 80% τη μέγιστης επανάληψης. Σε άλλους δέκα πρότειναν να φωνάξουν δυνατά τη λέξη «τραπέζι».

Αποδείχθηκε ότι εκείνοι που σκυλόβριζαν, πέτυχαν αύξηση της αντοχής τους κατά 4,6% και ικανότητα περισσότερων επαναλήψεων κατά 8,2%, συγκριτικά με εκείνους που δεν βλαστημούσαν.

«Πιθανότατα, το εύρημα της μελέτης έχει να κάνει με τον τρόπο που το βρίσιμο μεταφράζεται σε οργή, αγανάκτηση και αντίσταση στην ταπείνωση, κάτι που συνηθίζεται σε άντρες οι οποίοι πολεμούν σώμα με σώμα με εχθρούς», λέει ο Dr. David Spierer, συγγραφέας της μελέτης του πανεπιστημίου του Μπρούκλιν.

«Όταν ένας άντρας βρίσκεται σε στιγμές σκληρής μάχης για επιβίωση, νίκη και περηφάνεια -όπως σε έναν πόλεμο- οι βωμολοχίες εκφράζουν την αντίσταση του ψυχικού του κόσμου απέναντι στο φόβο, τον πόνο και την ήττα. Ομοίως, η χρήση πολύ βρόμικων λέξεων στην κορυφή της επίδοσης σε μια προπόνηση βαρέων βαρών, όπου απαιτείται μυϊκή δύναμη και ξαφνική έκρηξη δύναμης ή ταχύτητας, όντως φαίνεται να είναι χρήσιμη», καταλήγει ο Spierer.



Στο άλλο πείραμα που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο Keele του Νιούκαστλ, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι εκείνοι οι αρσιβαρίστες που έβριζαν άσχημα την ώρα της άσκησης, διατηρούσαν σε σταθερό επίπεδο τους καρδιακούς ρυθμούς και την αρτηριακή πίεση.

Σε αντίθεση, οι άντρες που υπέμεναν το βαρύ φορτίο απλά γρυλίζοντας ή ξεφυσώντας, εμφάνισαν κατακόρυφη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, με εμφανές σημάδι το αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο και το τρέμουλο σε όλο το μυϊκό σύστημα.

ΠΗΓΗ: gr.askmen.com