Τρομακτικό ατύχημα με Έλληνα πρωταθλητή του στίβου - Γλίτωσε τα χειρότερα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα χειρότερα γλίτωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, όταν στην προπόνηση που έκανε έσπασε το ακόντιο του στην προσπάθεια να κάνει το άλμα του.

Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί αυτήν την εμπειρία και έγραψε:

"Σήμερα ένιωσα κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω ή δεν μπορώ να βρω τις λέξεις να το κάνω. Κατά την προπόνησή μου, το ακόντιο έσπασε και παρά την ανησυχία που ένιωσα, μετά από τρία λεπτά τα κατάφερα ξανά. Συμπέρασμα: Μην αφήνετε τα συναισθήματά σας να σας αποτρέψουν από το να πετύχετε τους στόχους σας. Πήρα ένα μάθημα σήμερα".

Δείτε το βίντεο:

Control your emotions or your emotions will control you Man I love this sport #FlyManoloFly pic.twitter.com/8MKk04Bn3X

Today I felt something that I can't explain or find the words to describe.While training, my pole broke and despite the turmoil I was feeling, 3 minutes later I managed to vault again

Conclusion: Don't let your emotions distract you from achieving your goals

Lesson learned today pic.twitter.com/3J2OUi0xGe