Τον γύρο του διαδικτύου το βίντεο από την στιγμή που αστυνομικοί σταμάτησαν τον Μάικ Τζέιμς

Μάικ Τζέιμς: Μόλις χθες ο Μάικ Τζέιμς κατήγγειλε ότι η ιταλική αστυνομία τον σταμάτησε, βγάζοντάς του όπλο, με την «Corriere della Sera» να δημοσιεύει σήμερα ένα βίντεο από το περιστατικό, που δείχνει ότι οι αρχές δεν είχαν βγάλει όπλο προς τον άσο της Αρμάνι Μιλάνο.

Παρόλα αυτά, ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού το ανέβασε στο twitter, γράφοντας: «Αυτό το βίντεο είναι 20 λεπτά μετά το περιστατικό. Σε αυτό το βίντεο ανακάλυψαν ότι είμαι παίκτης και ήθελαν να μιλήσουμε. Αλλά μπορείτε να ανεβάσετε ότι θέλετε».

This video is 20 minutes after the fact. By this video they found out i was a basketball player and wanted to have conversation. But i mean u can report what u want. https://t.co/QKKmKDJovu