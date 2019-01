Αποθέωση «Σάρας» για Πασκουάλ και παραδοχή για τον ΠΑΟ - «Αυτά άλλαξε ο Πιτίνο»

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους - Παναθηναϊκός: Ο Λιθουανός τεχνικός της Ζαλγκίρις ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας.

Ο «Σάρας» αναφέρθηκε στην πρόσφατη αντικατάσταση του Τσάβι Πασκουάλ από τον Ρικ Πιτίνο στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού και ανέλυσε τις διαφορές στο παιχνίδι της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό τεχνικό, ο Πασκουάλ είχε πολλά διαφορετικά συστήματα, που καθιστούσαν τον Παναθηναϊκό απρόβλεπτο ως αντίπαλο, ενώ με τον Πιτίνο στον πάγκο τους οι Πράσινοι παίζουν πιο απλά αλλά ταυτόχρονα πιο επιθετικά και πιεστικά στην άμυνα.

«O Πασκουάλ είχε πολλά plays και ήταν δύσκολο να βρεις ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσει. Τώρα έχουν 5-7 κεντρικά συστήματα και φαίνεται πως παίζουν πιο απλά, αλλά και πιο σκληρά, ειδικά στην άμυνα, που πιέζουν την μπάλα», ήταν το σχόλιο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

