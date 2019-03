Τρελαμένος ο Πιτίνο - Έδωσε το σύνθημα της νίκης! (ΦΩΤΟ)

Ευρωλίγκα: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπασκόνια και κυνηγάει οπωσδήποτε τη νίκη προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει για μια θέση στα πλεί οφ.

Οι Πράσινοι ξέρουν ότι οι Βάσκοι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, που επίσης παλεύει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφού είναι και η διοργανώτρια του φάιναλ φορ.

Ο Ρικ Πιτίνο γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, και θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για τον σημερινό αγώνα:

«Μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Η Μπασκόνια είναι μία ομάδα με εκπληκτικό transition παιχνίδι στην Euroleague. Έχουμε ένα σπουδαίο σερί, πρέπει να συνεχίσουμε στον πιεστικό ρυθμό»

Big game today for Panathinaikos. Baskonia is one of the outstanding transition teams in the Euroleague. We are on a great run, have to keep pushing the pace. #paobc