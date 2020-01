Συγκινεί ο Μπλατ για τον Κόμπι: "Έτσι έζησε τη ζωή του" - Η τυχαία συνάντηση στις 6 το πρωί!

Ολυμπιακός: Ο Ντέιβιντ Μπλατ μίλησε για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε με τον 41χρονο θρύλο του NBA στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε πως από τότε είχε καταλάβει τι πρεσβεύει ως αθλητής.

Συγκεκριμένα σχολίασε στο CBS Sports Radio:

"Θα μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία, ενδεικτική του πώς γνώρισα τον Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, πριν από το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Κόμπι με τις ΗΠΑ. Έφτασα εκεί με την εθνική της Ρωσίας που προπονούσα τότε και θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ λόγω της διαφοράς ώρας. Πήγα, λοιπόν, στο γυμναστήριο στις 6 το πρωί για να γυμναστώ λίγο αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κοιμηθώ και εκεί βλέπω τον Κόμπι Μπράιαντ να σηκώνει βάρη. Εκεί τα είπαμε λίγο όπως ήταν λογικό, άλλωστε μιλάμε για έναν παίκτη που είχε μεγάλο σεβασμό για τους προπονητές, ειδικά για αυτούς της Ευρώπης. Είχε άλλωστε μεγάλο ευρωπαϊκό παρελθόν, καθώς είχε ζήσει σε μικρή ηλικία στην Ιταλία. Είχαμε μία υπέροχη συζήτηση. Εγώ, λοιπόν, του είπα: Εντάξει, εγώ είμαι εδώ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, εσύ τι κάνεις εδώ; Και μου είπε, κόουτς αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Αυτό είναι που κάνω, αυτός είμαι. Ποτέ δεν το ξεχνάω αυτό. Προφανώς όταν τον είδα μετά στο NBA το θυμήθηκα. Αυτού του είδους η νοοτροπία και η συμπεριφορά, όχι μόνο ως παίκτης αλλά και με όλα αυτά που έκανε, με τη δέσμευση, την αφοσίωση, την ενέργεια, την επιθυμία του να γίνει ο καλύτερος που μπορούσε να γίνει, βοηθώντας και άλλους να το κάνουν. Είμαστε αυτό που κάνουμε. Έτσι έζησε τη ζωή του ο Κομπι"



Former #NBA head coach David Blatt told @ZachGelb about a time he went to the gym at 6 AM before the Olympics because he couldn't sleep and saw Kobe Bryant working out. Kobe made it clear why he was there. #KobeRIP #KobeForever



Full interview here: https://t.co/mdFZJxyykz pic.twitter.com/XbbIXWvdgk