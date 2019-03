Τί έβαλε ο τύπος; Αν δεν έχεις δει αυτό το γκολ χάνεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Το γκολ της χρονιάς σημείωε ο Μέισον Μπένετ με το οποίο ισοφάρισε στο 62' για τη Ντέρμπι Κάουντι τη Γούιγκαν.

Ύστερα από γέμισμα από αριστερά, ο Μπένετ αν και είχε πλάτη στην εστία, έπιασε ένα γυριστό βον πλάνε η μπάλα πήρε ωραία τροχιά και καρφώθηκε στο απέναντι παραθυράκι του τερματοφύλακα.

Απολαύστε το, αξίζει:

Heck of a goal from Derby County’s Mason Bennett just now pic.twitter.com/hUQUyWsxef