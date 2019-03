Ποιο χατ-τρικ τώρα; Αυτό που έκανε ο Ρονάλντο είναι ντροπή και αίσχος! Δείτε το βίντεο-ΣΟΚ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικής πρόκρισης της Γιουβέντους, την οποία έστειλε στα προημιτελικά, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ της μεγάλης νίκης με 3-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ρονάλντο "τρελάθηκε" μετά το σφύριγμα της λήξης και προέβη σε μια χειρονομία ποιυ δεν τον τιμά ιδιαιτέρως.

Ο Πορτογάλος άσος θέλησε να απαντήσει στον Ντιέγκο Σιμεόνε, που στο πρώτο παιχνίδι είχε δείξει τα γεννητικά του όργανα στους οπαδούς και έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση με τον Αργεντινό τεχνικό της Ατλέτικο!

Ο Ρονάλντο γύρισε προς την εξέδρα και τα... έδειξε στους οπαδούς, θέλοντας να πικάρει τον προπονητή της ομάδας της Μαδρίτης.

Αναμένεται η αντίδραση της UEFA, καθώς σίγουρα ο Πορτογάλος θα κληθεί να λογοδοτήσει για την κίνησή του.

Δείτε το βίντεο:

As if Cristiano Ronaldo did Diego Simeone’s ‘cojones’ celebration after scoring a hat-trick to knock Atletico Madrid out #UCL #JUVATM pic.twitter.com/I6RYeLkeS9