Άψογο γκολ σε αγώνα στην Championship - Έκρυψαν την μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα! (VID)

Τo Championship στην Αγγλία ξεκίνησε και από την αρχή μα δείχνουν οι ομάδες πως και φέτος θα δούμε πλούσιο θέαμα.

Στον αγώνα της ΚΠΡ επί της Στόουκ, η πρώτη έφυγε νικήτρια με 2-1, όμως το δεύτερο γκολ της πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο.

Συγκεκριμένα με μια απίθανη συνεργασία με εννιά πάσες συνολικά η ΚΠΡ... έκρυψε την μπάλα διαλύοντας την άμυνα των γηπεδούχων!

By popular demand, we're showing #QPR's second goal at Stoke first.



We have a feeling we'll be showing it again and again, @EbereEze10! #STOQPR pic.twitter.com/sBr3ZVJgDO