Απολαυστικό στιγμιότυπο – Ο Ριμπερί κόβει με τάκλιν τον Κριστιάνο Ρονάλντο (ΒΙΝΤΕΟ)

Φιορεντίνα - Γιουβέντους: Το τάκλιν του Ριμπερί στον Ρονάλντο

Τί και αν έχει πατήσει τα 35 και να μην έχει βγάλει ολόκληρη προετοιμασία στη Φιορεντίνα;

Ο Φρανκ Ριμπερί προσέφερε στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό ένα τρομερό στιγμιότυπο με τάκλιν γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των Βιόλα.

Ο Γάλλος έτρεξε, πρόλαβε και "έκοψε" με τάκλιν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα με τη Γιουβέντους (0-0).

Δείτε το στιγμιότυπο:

Ribery chasing down CR7 and winning the tackle pic.twitter.com/V5bx7E8g4r