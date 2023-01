Ήττα για Σακελλαρίδη, με την πλάτη στον τοίχο η Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία (ΒΙΝΤΕΟ)

O 20χρονος και Νο23 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε άνετα με 6-1, 6-1 του Έλληνα τενίστα (Νο803) και αύριο (7/1) η Ιταλία θα έχει τρεις ευκαιρίες για να «αρπάξει» από την «γαλανόλευκη» το «εισιτήριο» για τη μάχη του τίτλου.

Για να παραμείνει «ζωντανή» η ελληνική ομάδα θα πρέπει αύριο (7/1, 8:00πμ) ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο4) να κάμψει την αντίσταση του Ματέο Μπερετίνι (Νο16) και στη συνέχεια η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο158) να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2, απέναντι στην Λουτσία Μπροντζέτι (Νο54), προκειμένου η «γαλανόλευκη» να διεκδικήσει την ανατροπή στο μεικτό διπλό.

???????? 2-0 ????????



Lorenzo Musetti soars to a 6-1 6-1 victory over Sakellaridis to give Italy a commanding lead over Greece. #UnitedCup @UnitedCupTennis pic.twitter.com/qfoIS6eTfY