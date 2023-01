Σάλος με τον πατέρα του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία - Τραγουδάει συνθήματα με Ρώσους εθνικιστές (vid)

Australian Open: Σάλος στην Αυστραλία μετά από φωτογραφίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα και έχουν σαν πρωταγωνιστή τον πατέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, Στρένταν, ο οποίος όχι μόνο φωτογραφήθηκε με Ρώσους εθνικιστές και οπαδούς του Πούτιν, αλλά προχώρησε και σε ένα παραλήρημα υπέρ του προέδρου της Ρωσίας.

Τα πράγματα ξεκίνησαν όταν τέσσερις άνδρες εκδιώχθηκαν από το γήπεδο της Μελβούρνης, από την τοπική αστυνομία, μιας και κατά τη διάρκεια του προημιτελικού Τζόκοβιτς - Ρούμπλεφ κρατούσαν ρώσικες σημαίες με το πρόσωπο του Πούτιμ ενώ παράλληλα φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα κατά της Ουκρανίας.

Όπως αργότερα έγινε γνωστό, μέσω βίντεο και φωτογραφιών, πριν την απομάκρυνση των τεσσάρων ανδρών ο Σρένταν Τζόκοβιτς, συναντήθηκε μαζί τους και τράβηξε φωτογραφίες μαζί τους, ενώ στεκόταν δίπλα σε έναν που φορούσε το σύμβολο “Ζ” της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ακούστηκε να λέει: "Δόξα στους Ρώσους".

"Μια μικρή ομάδα έφερε ακατάλληλες σημαίες και σύμβολα και απείλησε τους φρουρούς ασφαλείας μετά από έναν αγώνα το βράδυ της Τετάρτης και εκδιώχθηκαν. Οι παίκτες και οι ομάδες τους έχουν ενημερωθεί για την πολιτική της διοργάνωσης σχετικά με τις σημαίες και τα σύμβολα και για την αποφυγή οποιασδήποτε κατάστασης που μπορεί να προκαλέσουν. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας και την επιβολή του νόμου”, αναφέρει η ανακοίνωση από την Tennis Australia για το θέμα των ρωσικών σημαιών με το πρόσωπο του Πούτιν, ενώ ο σάλος συνεχίστηκε στο twitter με πολλούς να ζητούν από την Ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας να αφαιρεθεί η διαπίστευση του Στρένταν Τζόκοβιτς μετά από όλα αυτά.

Παράλληλα θέση για το θέμα που συνέβη κατά τη διάρκεια του Australian Open πήρε και ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, Βασίλ Μιροσιτσένκο που έγραψε στο twitter: «Είναι ένα πλήρες... πακέτο. Ανάμεσα στις σερβικές σημαίες είναι και ρωσικές, το πρόσωπο του Πούτιν, το σύμβολο "Ζ", αλλά και η σημαία της αποκαλούμενης "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ". Είναι τόσο ντροπή...»

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3