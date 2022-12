"Βόμβα" με το μέλλον του Ντόρσεϊ - Τέλος από τους Μάβερικς - Στο... βάθος επιστροφή! (ΦΩΤΟ)

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Τέλος το Ντάλας για τον διεθνή γκαρντ μιας και όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας (26/12) οι Μάβερικς τον αποδέσμευσαν και πήραν στην θέση τους τον AJ Λόσον σε two way συμβόλαιο, με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού να αναζητά τον νέο σταθμό της καριέρας του

Όπως πως έχει αναφερθεί τον προηγούμενο καιρό η Φενέρμπαχτσε τον έχει στο στόχαστρό της, ενώ το ονομά του δεν λείπει από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η επιστροφή του Έλληνα διεθνούς στα ευρωπαϊκά παρκέ είναι πολύ πιθανή και σίγουρα θα είναι αρκετές οι ενδιαφερόμενες ομάδες.

​

Στο τελευταίο του ματς στη G-League, οι Texas Legends νίκησαν με 123-108 τους Long Island Nets, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 26 πόντους με 5/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 32 λεπτά.



The Mavericks are waiving guard Tyler Dorsey and signing F/G AJ Lawson on a two-way NBA contract out of NBA G League College Park, sources tell @TheAthletic @Stadium.