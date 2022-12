"Τρελάθηκαν" οι Αγγελόπουλοι και πάνε για... μπαμ με Ντόρσεϊ - Φήμες για πρόταση πολλών εκατ.!

Ολυμπιακός - Τάιλερ Ντόρσεϊ: Μεταγραφικό "μπρα ντε φερ" έχει ξεκινήσει για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την απόφαση των Ντάλας Μάβερικς να τον αφήσουν ελεύθερο.

Αρχικά, η Μονακό φέρεται να κατέθεσε πρόταση για τον Έλληνα ομογενή γκαρντ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάντζι, να αποκαλύπτει και κρούση του Ολυμπιακού για τον παίκτη!

Σύμφωνα με τον Μάτζι, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, προσφέροντας στον 26χρονο γκαρντ συμβόλαιο έως το 2024 με συνολικές απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Also Olympiacos made an offer yesterday to Tyler Dorsey.



Greek team offers 2.5M euros until 2024.