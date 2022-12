Νέα εξέλιξη στην κούρσα για Ντόρσεϊ - "Σκάει" άμεσα πρόταση με τρελά λεφτά!

Το... ντέρμπι για την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζεται, με τη Φενέρμπαχτσε να μπαίνει κι αυτή στην κούρσα.

Το βράδυ της Τετάρτης (28/12), ο Ντόρσεϊ μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, καθώς λήγουν οι 48 ώρες που είναι διαθέσιμος μόνο για το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ματέο Αντρεάνι, η Φενέρμπαχτσε θα καταθέσει την πρότασή της για τον πρώην άσο του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, πως το συμβόλαιο που θα προτείνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στον Ντόρσεϊ προβλέπει απολαβές ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων έως και το καλοκαίρι του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφορά για τον Έλληνα διεθνή φέρεται να έχει καταθέσει και η Μονακό, με τις απολαβές που του προτείνει να ανέρχονται στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το φινάλε της σεζόν.

