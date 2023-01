Ποιος Γκριγκόνις: Κοντά και σε δεύτερο μεταγραφικό-μπαμ η Ζαλγκίρις!

Η Ζαλγκίρις, που χθες ανακοίνωσε τον Αϊζάια Τέιλορ ως αντικαταστάτη του τραυματία Κίναν Έβανς, πλησιάζει σε έναν ακόμη παίκτη της Εφές, καθώς σύμφωνα με το basketnews βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Ακίλε Πολονάρα!

Ο Ιταλός εδώ και μερικές εβδομάδες έχει ενημερωθεί από τη διοίκηση της Εφές να βρει ομάδα καθώς δεν έπεισε με την απόδοσή του, κι απ' ότι φαίνεται αυτή θα είναι η Ζαλγκίρις, που ούτως ή άλλως έψαχνε έναν παίκτη στο «4» λόγω του τραυματισμού του Κάβανο.

O Πολονάρα δεν «κόλλησε» ποτέ με την Εφές και μέχρι στιγμής μετράει φέτος μόλις 2.8 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανα παιχνίδι, ωστόσο έχει δείξει σε προηγούμενες σεζόν πως πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό φόργουορντ που μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμος.

Θυμίζουμε πως για τον Ιταλό είχαν ενδιαφερθεί Μπολόνια και Ερυθρός Αστέρας, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε για καμία από τις δύο ομάδες, με την Ζαλγκίρις να κινείται αποφασιστικά και να ετοιμάζεται να τον ντύσει στα πράσινα.

Κι όλα αυτά, την ώρα που υπήρχαν φήμες για "τσεκάρισμα" των Λιθουανών στον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος βρέθηκε στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους, μετά τη νέα βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν στο Μόναχο.

