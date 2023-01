Το "καρέ" με το τρίποντο του Γκούντουριτς - Πατούσε ή όχι γραμμή; - Δείτε την επίμαχη φάση (pic-vid)

Εκτός από το φάουλ στον Πονίτκα για το οποίο διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, υπήρξαν και ορισμένες "φωνές" για το τρίποντο του Γκούντουριτς με το οποίο έγινε το 78-78, στέλνοντας το ματς του ΟΑΚΑ στην παράταση.

Marko Guduric took the game to OT with this three! @FBBasketbol pic.twitter.com/gwZVaudPM2