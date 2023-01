Απάντησε σε Ράντονιτς ο Άντριους - "Είναι πραγματικά αστείο όλο αυτό"!

Παναθηναϊκός: Στα λεγόμενα του Ντέγιαν Ράντονιτς μετά τη νίκη επί του Ιωνικού για την Basket League, απάντησε ο Άντριου Άντριους με ανάρτησή του στο twitter.

«Είναι εκτός ομάδας. Δεν έχει υπογράψει ακόμα την αποχώρησή του και έχουμε πρόβλημα με τον κανονισμό ότι δεν υπογράφει για να μη λογίζεται ανάμεσα στους ξένους», είχε σημειώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Άντριους να απαντά μέσω twitter. «Είναι πραγματικά αστείο όλο αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά επισυνάπτοντας και emojies γέλιου.

this is actually a joke https://t.co/wbsN8rGB3G