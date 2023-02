Δάκρυσε με το ρεκόρ ο Λεμπρόν - Φοβερή στιγμή με Τζαμπάρ - Παράδοση... παραλαβή! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Είναι σουρεαλιστικό, γιατί ποτέ δεν το έθεσα ως στόχο»... Με αυτήν την φράση... υποδέχθηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς, το ιστορικό ρεκόρ που πέτυχε τα ξημερώματα, καθώς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Μετά από 20 χρόνια καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη και με 38.390 πόντους, ο 38χρονος «LBJ», ξεπέρασε κατά δύο πόντους, το ρεκόρ που κατείχε ο μυθικός, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ από το 1989, με τον τελευταίο να του δίνει τη μπάλα στην τελετή που ακολούθησε για το σπουδαίο κατόρθωμα του Λεμπρόν, αγκαλιάζοντάς τον.

«Ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να γίνω πρώτος σκόρερ, γι' αυτό είμαι χαρούμενος που έγινα. Θέλω απλώς, να έχω μακροζωία και να μπορώ να είμαι ο καλύτερος που μπορώ κάθε βράδυ», πρόσθεσε μιλώντας στο «TNT», τονίζοντας την λύπη του για την ήττα των Λέικερς από την Οκλαχόμα με 133-130, παρά τους 38 πόντους που πέτυχε.

«Ξέρω ότι μπορώ να παίξω για ακόμη μερικά χρόνια. Το ξέρω από τον τρόπο που νιώθω, από τον τρόπο που αντιδρά το σώμα μου αυτήν την σεζόν. Ολα εξαρτώνται από την ψυχική μου κατάσταση. Θέλω ν' αγωνίζομαι για τίτλους, νιώθω ότι μπορώ ακόμη να το κάνω αυτό. Είναι ένα αρκετά σουρεαλιστικό συναίσθημα να μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο μου και να βρίσκομαι στην κορυφή του μπάσκετ που μπορώ να παίξω».

Ερωτηθείς από το «είδωλο» των Λέικερς, Σακίλ Ο'Νιλ, εάν η ιστορική του εμφάνιση, τον κάνει τον καλύτερο παίκτη στην Ιστορία του ΝΒΑ, ο Τζέιμς είπε: «Θα αφήσω τον καθένα να αποφασίσει».

Ο σταρ των Λέικερς στην τελετή που υπήρξε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Θάντερ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στην Crypto.com Arena, φωνάζοντας συνεχώς «MVP, MVP, MVP» και εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.





Lebron James sheds tears of joy and drops Le F-Bomb as he gives some words to the crowd after his epic achievement tonight pic.twitter.com/hTgl1pxj9E