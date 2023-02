"Μπαμ" μεγατόνων στο NBA: Φεύγει από τους Νετς ο Ντουράντ - Με ποια ομάδα συμφώνησε!

6 views

Τεράστια έκπληξη από το... πουθενά στον "μαγικό" κόσμο της κορυφαίας λίγκας.

Τρομερή μεταγραφική "βόμβα" στο NBA, αφού οι Φίνιξ Σανς συμφώνησαν με τους Μπρούκλιν Νετς για την ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ!

Μετά την αποχώρηση του Κάιρι Ίρβινγκ για τους Μάβερικς, οι Νετς αποφάσισαν να δώσουν και τον Ντουράντ, με τους Σανς να κάνουν την κίνηση ματ, βάζοντας στο "πακέτο" του trade, τους Μικάλ Μπρίτζις, Καμ Τζόνσον, Τζε Κράουντερ και τέσσερα picks πρώτου γύρου σε μελλοντικά drafts για να αποκτήσουν τον καλύτερο σκόρερ στο ΝΒΑ.

Φυσικά, με την προσθήκη του Ντουράντ (29,7 πόντοι, 6,7 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ ανά ματς), οι Σανς φτιάχνουν τριάδα-"φωτιά" με τους Ντέβιν Μπούκερ και Κρις Πολ, ενώ κράτησαν στον ρόστερ τον ΝτεΆντρε Έιτον, χάνοντας δηλαδή μόνο τον Μπρίτζις από τους βασικούς.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο γνωστός Αμερικάνος δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, «σύμφωνα με πηγές», το Φίνιξ κάνει δικό του και τον Τι Τζέι Γουόρεν.

BREAKING: The Phoenix Suns are nearing a blockbuster trade to acquire Brooklyn Nets star Kevin Durant, sources tell ESPN. Durant wanted move to Suns, and new owner Mat Ishbia pushing to get deal done tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Nets gets unprotected picks in 2023, 2025, 2027 and 2029, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

